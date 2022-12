CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel Obrador envió un mensaje a aquellos que busquen la candidatura presidencial por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y que decidan abandonar la fuerza política por no ganar la encuesta: “Sigue tu camino”.

En medio de la carrera que, de forma extraoficial, ya inició rumbo a la renovación presidencial en 2024, hay políticos como el senador Ricardo Monreal Ávila de Morena que buscan la candidatura presidencial y que ha dicho abiertamente que han sido dejado de lado por su partido y entablado conversaciones con la oposición.

Que le dejemos el asunto al pueblo, a la gente. ‘Que quiero ser candidato’, está bien, es su derecho. Yo no creo que se deba de excluir a nadie; ¿saben quien se encarga de poner a cada quien en su lugar?, el pueblo. Ah, que ‘si no me dan una candidatura me voy’, no primo hermano, a lo mejor puedes ganar la candidatura, nada más que tienen que ganar la encuesta, si ganas la encuesta y el pueblo te apoya, pues ya”, dijo.

“Que te vaya bien, sigue tu camino”, dice AMLO a quien deje Morena por candidatura a la Presidencia de la República. Foto: Archivo

López Obrador apoyará a aspirante de Morena que gane la encuesta

López Obrador se refirió específicamente a los aspirantes de Morena y aseguró que apoyará a quien gane la encuesta.

“En el caso de los posibles candidatos a la Presidencia por el movimiento en el que yo participo, aunque tengo ahora licencia, ¿a quién voy apoyar? Al que gane la encuesta. ‘Ah, es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta me voy’, que te vaya bien, sigue tu camino”, aclaró.

Te puede interesar: Datos de AMLO revelan a Sonora en segundo lugar en homicidio doloso en el País el fin de semana

¿Monreal?, “puede ser”, dice

El mandatario opinó que a los aspirantes de su partido que pierdan la encuesta, no los van a estar esperando en otros partidos, pues la oposición tiene “como 100”.

“Si alguien pierde una encuesta lo van a estar esperando en otro partido, ¿qué partido aceptaría?, además si los conservadores del bloque conservador tienen más candidatos que simpatizantes, hay como 100”, dijo.

“Que te vaya bien, sigue tu camino”, dice AMLO a quien deje Morena por candidatura a la Presidencia de la República. Foto: Especial

Aspirantes de la oposición a la Presidencia de México, según AMLO

El Presidente mencionó a algunos de los aspirantes de la oposición a la Presidencia de la República.

“Si tiene que competir la señora Margarita (Zavala), la señora Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Enrique de La Madrid, (Luis Donaldo) Colosio, Chumel”, dijo.

“¿Monreal?”, se le cuestionó.

“No sabemos, pero digo, también puede ser”, contestó.

Te puede interesar: Lamenta AMLO asesinato de juez Roberto Elías en Zacatecas