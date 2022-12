Datos de AMLO revelan a Sonora en segundo lugar en homicidio doloso en el País el fin de semana

CAMPECHE, México.-Durante el fin de semana Sonora se colocó en segundo lugar en homicidios dolosos en el País, sólo por debajo de Guanajuato y por encima del Estado de México.

Entre el 2, 3 y 4 de diciembre se dieron en la entidad 19 homicidios dolosos, uno más que en el Estado de México donde ocurrieron 18 y por debajo de Guanajuato que con 32 se colocó a la cabeza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una gráfica durante su conferencia de prensa en Campeche para probar que otros estados tuvieron más homicidios que Zacatecas, entidad a la que consideró, se enfocaron los medios de comunicación el fin de semana.

Si me dicen que estado me preocupa más en cuanto a seguridad este, es el que me preocupa más (Guanajuato)”, dijo.