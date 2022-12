AMLO enviará “Plan B” al Congreso para ajustar presupuesto al INE y evitar compra del voto

CIUDAD DE MÉXICO GH.- El Ejecutivo federal enviará este martes (mañana) durante el transcurso de la mañana una iniciativa de Ley de reforma a leyes secundarias en materia electoral para reducir dinero al Instituto Nacional Electoral (INE) y evitar la compra del voto.

“Se tiene previsto que mañana se envíe en el transcurso de la mañana debe de estarlo recibiendo el Congreso en el transcurso de la mañana”, dijo Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el envío de su “Plan B” al Congreso, se debe a que ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) votarán en contra de la reforma electoral que busca modificar la Constitución y ya se encuentra en discusión.

No debe de sorprendernos, es normal. No van a votar los del PRI, los del PAN, por la reforma constitucional que hemos propuesto, porque como ellos sostienen y muchos más, el INE no se toca”, dijo.

Márgenes para violar Constitución con Plan B son muy estrechos, dice AMLO

López Obrador previó que la oposición “van a detener la reforma” y después, con el “Plan B”, “los márgenes que tenemos sin violar la Constitución son muy estrechos”.

La iniciativa para modificar leyes secundarias en materia electoral que enviará mañana podrá influir en dos puntos importantes.

“Una que se pueda llevar a cabo en el INE un ajuste del presupuesto, en el INE, para compactar oficinas. Lo otro que se puede es controlar la compra del voto; el que no se facilite la compra del voto. Hoy por la tarde la vamos a revisar; es la entrega de despensas, materiales de construcción, el dinero en efectivo, el uso del presupuesto público”, explicó.

Pero la Federación no podrá reducir el número de legisladores en el Congreso de la Unión, ni disminuir el presupuesto a los partidos políticos en un 66% como se propone en la reforma electoral constitucional.

“Lo que estamos proponiendo no va a pasar: la reducción del presupuesto para los partidos, no se puede. No se puede que en vez de 500 haya 300, no podemos”, dijo.