AMLO va por plan B en Reforma Electoral

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-En la discusión de la Reforma Electoral la oposición ya tomó la decisión de no pasarla y el Ejecutivo ya prepara su iniciativa de reforma a las leyes secundarias, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. No quieren que se reduzca el presupuesto, no quieren que en lugar de 500 diputados hayan 300 y que todos sean electos de manera directa por el pueblo”, dijo.