¿Qué pasó Máster? Carlos Muñoz y los consejos millonarios que sepultaron a su personaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Muñoz decidió ponerle fin a lo que llamó como "su personaje", apodado el Máster, el influencer se dedicaba a ofrecer cursos y conferencias en las que prometía convertirte en millonario, además contenido relacionado con ese fin en su canal de YouTube.

Carlos Muñoz es un empresario del sector inmobiliario, originario en de Querétaro que vivía constantes polémicas debido a sus consejos millonarios, y comportamientos por los que fue señalado como clasista.

Sé que el personaje del Master Muñoz fue disruptivo, pero en ocasiones también se volvió ofensivo, frívolo y superficial; no me identifico. Por lo tanto, desde hace unos meses me he planteado la necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente”, dijo en un video titulado “Hasta pronto” que subió a sus redes.

Consejos millonarios que sepultaron al "Máster" Carlos Muñoz

Bastantes fueron las personas que compararon la actitud de Carlos Muñoz con la de "líder de culto" en el video en el que se despidió.

En redes es muy recordada la frase "prefieres un millón de dólares o un consejo millonario", con la cual se mofan del personaje conocido como "Máster".

Uno de los consejos más citados de Carlos Muñoz es cuando dijo cómo empezar de cero pesos a tener tres departamentos para generar renta de dos de ellos y vivir en el otro.

Muñoz dijo que habría que encontrar "habilidades de alto valor", entre las que mencionó la Mercadotecnia Digital, el comercio por Internet, Big Data o BlockChain (criptomonedas) y con ello generar dinero al prestar ese servicio.

Soberbias y Humillación, las polémicas de Carlos Muñoz

Fue en el mes de octubre que el empresario motivacional, se hizo tendencia, después de que se viralizó un video en donde mientras daba una de sus conferencias, se dirigió al mesero, de quien dijo que "no tenía hambre", que estaba atendiendo en el servicio de catering, y dijo a través del micrófono:

"Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, y agradezco mucho tu trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses hubiera tenido el día de hoy y se hubiera sentado aquí. No, él no tiene hambre, él está cómodo donde está y puedo regresar dentro de 20 años y puede estar en el mismo puesto él…".

En otra ocasión también se refirió como "minion" a una trabajadora de limpieza, al momento de decir que "había personas que no podrían aspirar a más".

Otro momento en el que Carlos Muñoz fue acusado de soberbio fue un debate que sostuvo con Diego Ruzzarini, otro youtuber, que después ocultó, ya que muchos consideraron que había sido exhibido.

Carlos Muñoz aseguró que a ese debate con Diego Ruzzarin llegó en estado de ebriedad tras estar de fiesta con el cantante Alejandro "Potrillo" Fernández y cansado luego de tener "una agenda de trabajo completa, clase en la mañana, sesión con inversionistas, comida con miembros master y una junta en helicóptero con socios".