Carlos Muñoz acaba humillado por mesero: "tomé su curso gratis y hasta me pagaron"

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Muñoz acaba humillado por mesero del que se burló en un video de una de sus conferencias que se volvió viral. Gil Romero es el nombre del mesero que se hizo viral luego de que Muñoz le dijera que “no tenía hambre” porque estaba de mesero en lugar de tomar su curso.

Luego de que se hiciera viral el video en el que el conferencista Carlos Muñoz humilla a un mesero que estaba en una de sus pláticas, ahora es el hombre quien aprovecha la ocasión para contestarte a Muñoz.

En el video difundido esta semana, se escucha el audio de la conferencia de Muñoz, donde el influencer le pide al mesero que se siente para escuchar su curso, y le pregunta a sus seguidores si les importa que le otorgue una beca a una persona. El joven mesero le responde: “No, aquí estoy bien”. Pero él lo sienta a escuchar el curso y le dice: “Ponte a tomar notas, cabrón, en lugar de hacerte pendejo ahí. Nadie ocupa bebidas ahorita. Ok. ¿No les importa que acabo de becar a un individuo verdad? ¡Denle un aplauso a este cabrón!”.

Romero, aprovechando la popularidad que tiene en este momento, compartió unos videos en TikTok en los que se burla del coach.

Sí, este güey soy yo. El famoso mesero. Y lo único que tengo que decir a esto es que –golpea la mesa– ¡a huevo! Tomé curso gratis. Tengo mente de tiburón y me pagaron”.

En otro video de Gil Romero se escucha el audio de la conferencia de Muñoz, mientras que Gil aparece con un mandil blanco en el que guarda en bolsas unos paquetes de papas fritas que saca para comérselas y luego las esconde, mientras el audio del mensaje de Muñoz se reproduce:

“Esta persona está allá parada y no está aquí sentada porque no tiene el hambre. ¿O tienes hambre güey? ¿Por qué? Porque esta silla está vacía y aquí están las papas y los refrescos gratis y no los agarra y véanlo. Seguramente no acabó ni la primaria, güey, su mamá le pegaba de chiquito, su papá se fue por los cigarros”.

Carlos Muñoz se disculpa con mesero

Un cibernauta comentó: “Ese día despertaste. No sabías que ibas a ser un héroe, el que quería humillar terminó humillado”, a lo que Gil se mostró orgulloso de ser mesero y recordó que ese día fue como cualquiero otro, despertó y se fue a trabajar.

“Me acuerdo bien de este día, me desperté normal fui a mi trabajo pero yo siempre he sido un héroe paps, mira, mandilito siempre”, expresa mientras muestra su mandil.

Tras la polémica Carlos Muñoz contestó a sus detractores a través de su cuenta de Instagram, donde expuso que nunca fue su intención burlarse del mesero, y explicó que lo expuesto en el video fue sacado de contexto ya que la manera en la que él habla en sus conferencias es “agresiva y fuerte”.

“Ofrezco una disculpa por ese video en particular para todos aquellos que se hayan sentido ofendidos. Nunca es negativa y siempre es tratar de buscar el crecimiento de la gente. De hecho, con ese mesero lo que queríamos era becarlo para buscar ese crecimiento”, aseguró.