¿Qué pasa si no regularizas tu auto "chocolate" antes de la fecha límite?

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno de México autorizó este año la regularización de los vehículos de procedencia extranjera, para su libre circulación en México.

Sin embargo, la fecha límite para realizar este trámite está por llegar, pues los propietarios de 'autos chocolate' tienen hasta el 20 de septiembre para lograr una cita y presentar su coche a la inspección física que deberá pasar.

Asimismo, se rechazó que se aplique una prórroga para todos los dueños de estos vehículos que no han tramitado una cita, por lo que no se podrá realizar después.

Sin embargo, algunas personas reportaron que la Plataforma Digital REPUVE sufre fallas. Ante esta situación, autoridades hicieron un llamado a Repuve y a los Estados para que verifiquen el correcto funcionamiento del sitio web que entrega las citas para evitar que este complique el trámite.

Cabe destacar que quienes no regularicen su auto chocolate antes de la fecha límite se volverán acreedores a multas, las cuales aún no tienen un monto específico y hasta el decomiso del carro, pues este no podrá circular en territorio mexicano.

FEDERACIÓN HA REGULARIZADO 343 MIL AUTOS CHOCOLATE

El pasado 12 de agosto, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que la Federación ha recabado 858 millones 665 mil pesos con la regularización de 343 mil vehículos de procedencia extranjera.

Las entidades que más han regularizado vehículos y recabado recursos -que serán entregados a los estados para sus programas de bacheo y mejoramiento de calles- son Baja California en primer lugar, Chihuahua en segundo y Sonora en tercero.

En Baja California se han legalizado 72 mil 804 vehículos y se recabaron al día de hoy 182 millones de pesos.

En Chihuahua van 66 mil 736 autos con 166 millones 840 mil pesos recabados, mientras que en Sonora se regularizaron 53 mil 456 autos “chocolate” con un monto de 133 millones 640 mil pesos recabados.