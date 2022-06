Presunto homicida de líder triqui del MULT es condenado a prisión

OAXACA.- El presunto rsponsable de la muerte de Gabino Ávila Martínez, quien fue líder social y político del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), fue vinculado a prisión preventiva por un juez de Control de Huajuapan de León.

El probable responsable, J. R. C., presuntamente cometió el delito de homicidio calificado contra Ávila Martínez el mes de noviembre de 2020 en el municipio de la Mixteca de Oaxaca, Santiago Juxtlahuaca.

Este lunes, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informaron que tras una audiencia y validación de los datos de J.R.C., el Juez de Control en Huajuapan de León determinó vincular a proceso al presunto homicida, enviándole a prisión preventiva.

El sujeto fue detenido el pasado 5 de junio, en la colonia Santa Cecilia en el municipio de Santiago Juxtlahuaca; J.R. es el segundo probable implicado en el asesinato de Gabino Ávila Martínez, quien perdió la vida por disparos de arma de fuego en la colonia Santa Cruz en el mismo municipio, por la tarde del viernes 20 de noviembre.

Al respecto, Eleazar Ortiz, actual representante político del MULT, dijo que para no entorpecer la investigación de la Fiscalía sobre los hechos, esperan que la institución investigue más y dé con los responsables intelectuales.

No creemos que esa persona se le ocurrió matar y ya; creo que hay alguien más atrás de ellos, queremos que se dé con los verdaderos responsables, no solo por el asesinato de Gabino, si no por los otros compañeros, no vamos a señalamientos al aire", indicó.