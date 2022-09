Presunto feminicida de Yrma Lydya sale del Reclusorio Norte para ser ingresado a un hospital

CIUDAD DE MÉXICO.- El presunto feminicida de la Cantante Yrma Lydya, Jesús "N", salió del reclusorio norte para ser internado en un Hospital.

Fuentes del sistema Penitenciario de la capital, indicaron que el presunto feminicida fue trasladado a un hospital luego de reportar afectaciones físicas, según indicó el portal de Televisa.

Familiares de la víctima mencionaron que no tenían conocimiento del estado de salud del Jesús "N" y decidieron no hablar con los medios de comunicación sobre esta situación.

Anteriormente, el imputado dio una entrevista a medios mientras aún permanecía en el centro penitenciario, donde aseguró que él fue quien le pidió el divorcio a la víctima.

Fui yo quien le pidió el divorcio; ya no estaba a gusto con sus escapadas y sus arbitrariedades y todo lo que me robaba y se llevaba de la casa (…) Ella me llamaba a todas horas diciéndome que iba a cambiar, que corregiría todo. Tenía acceso a mi computadora, acceso a algunas de mis cuentas, confiaba en ella”, indicó.