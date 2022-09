Presunto feminicida de Yrma Lydya asegura ser víctima: “Ella me pegaba a mí".

Tijuana, Baja California.- El presunto feminicida de Yrma Lydya y esposo, Jesus 'N' tuvo una conversación con el periodista Mario Salgado Becil en el reclusorio Norte sobre las acusaciones y aseguró ser "víctima".

El abogado de 79 años es acusado de supuestamente disparar tres veces a su ex pareja:“mis abogados no me permiten tocar el tema, es parte de una investigación y de mi defensa".

Sé que hablar de un muerto está mal, se les debe recordar por todo lo bueno que hicieron, pero yo no sé con quién me casé. No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es ella y, si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era”

compartió al entrevistador.

Asegura no conocerla

“Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares”, aseguró.

Sobre su relación dijo: “ella me pegaba a mí; no tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas desde que me operaron de la columna”.

Respecto a su relación amorosa dijo: Yo me casé con ella sin haberla besado nunca, para mí era una gran muchacha”. Asimismo agregó el no cometió el delito: "Matar nunca".