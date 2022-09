Caso Yrma Lydya: “Fui yo quien le pidió el divorcio”; presunto feminicida da su primera entrevista

CIUDAD DE MÉXICO.- Jesús “N”, esposo y presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya, brindó su primera entrevista al periodista Mario Salgado Becil desde el Reclusorio Norte, prisión en la que se encuentran desde el pasado 23 de junio.

Jesús “N”, de 79 años de edad, está acusado de haber asesinado a Yrma Lydya en el restaurante Suntory de la Ciudad de México de tres disparos la noche del 23 de junio.

De acuerdo con el también abogado, nunca supo realmente con quién se casó, y hasta la fecha aún trata de descubrir quién era.

No sé con quién me casé, no sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. No sé quién es ella y si hablo de la muerta, es para tratar de averiguar quién era. Yo me casé con una muchacha que, acompañada de su madre y de su abuela, quienes me decían que era virgen, que nunca había tenido a nadie en su vida amorosa”, dijo.

Y agregó: “Nunca me casé con la mujer que falleció, es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocí a su padrastro, todas las direcciones que me daban eran falsas, fue registrada nueve años después de que nació, existen dos actas de nacimiento diferentes, no tiene antecedentes escolares”.

Jesús "N", esposo y presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya. Foto: Especial

“Fui yo quien le pidió el divorcio”, dijo Jesús “N”

Jesús “N” fue cuestionado sobre si en su matrimonió violentaba de manera física a la cantante, y respondió “ella me pegaba a mí; no tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas desde que me operaron de la columna”.

Según el abogado fue él quien solicitó el divorcio a Yrma Lydya alegando que ya no se sentía a gusto con ella, a quien también acusó de diferentes delitos.

“Fui yo quien le pidió el divorcio; ya no estaba a gusto con sus escapadas y sus arbitrariedades y todo lo que me robaba y se llevaba de la casa (…) Ella me llamaba a todas horas diciéndome que iba a cambiar, que corregiría todo. Tenía acceso a mi computadora, acceso a algunas de mis cuentas, confiaba en ella”, declaró.

Yrma Lydya. Foto: Especial

Vinculación a proceso

Jesús “N” fue vinculado a proceso el pasado 30 de junio y se le dictó prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su esposa Yrma Lydya.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó un plazo de cuatro meses para llevar a cabo la investigación complementaria del caso.

Durante ese tiempo, el abogado deberá permanecer en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte como una medida de prevención.