Precio de kilo de tortilla podría aumentar 4 pesos en Edomex y CDMX

CIUDAD DE MÉXICO/ ESTADO DE MÉXICO.- El precio del kilogramo de tortilla se ha incrementado en dos pesos en algunos puntos de la metrópoli en los últimos días y se prevé que sea hasta de cuatro pesos más en los próximos días, debido al aumento del precio del maíz y de combustibles, por lo que muchos productores no pudieron contener el precio que ofrecían a sus clientes

Desde la semana pasada se ha incrementado el precio del maíz y en las ultimas cinco semanas hemos tenido incremento en el precio del gas, además de muchos otros insumos que utilizamos para la elaboración de la tortilla, por lo tanto ahorita los que están a 16 pesos se van a ir a 18 pesos, se van incrementando de dos pesos porque ya no dan los costos de producción", explicó Sergio Jarquín, dirigente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana.

El dirigente de la agrupación a la que están adheridos más de 125 mil unidades económicas en 24 estados del país, dijo que de continuar la actual situación en algunos lugares el aumento del alimento podría ser de hasta cuatro pesos por kilogramo.

Maíz de Seguridad Alimentaria Mexicana

"Estamos conteniendo el precio en todo el país, ya enviamos la información al gobierno federal pues solamente para cumplir el requisito porque no hay intención de parte de las autoridades del gobierno de hacer algo al respecto", comentó.

Los productores de tortilla demandaron a la Federación desde hace año y medio que les vendiera maíz de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), pero no lo hicieron y prefirieron los funcionarios de esa dependencia que se les echara a perder y también pidieron que se les dieran créditos para hacer compras consolidadas de la semilla, pero no ocurrió así, denunció.

No llegamos a nada, unos insignificantes créditos de 20 mil pesos y con condicionantes muy fuertes", explicó.

A inicios de febrero se incrementó el precio de la tonelada de harina nixtamalizada hasta en 900 pesos, además de otros insumos, como el gas, la gasolina, que emplean las unidades que transportan esa materia prima, por lo que toda la cadena productiva resiente esos aumentos.

Disminución en las ventas

"Ya se inició desde la semana pasada el aumento, algunos de los compañeros que estaban dando el predio del kilogramo en 16 pesos en la zona metropolitana, por ejemplo, ya se subieron a 18, otros a 20, que es el precio máximo que se ha encontrado ahorita, en algunos estados de la República está 24, 26 pesos, el estado más barato es Puebla, históricamente siempre ha estado más barato ahí, en Morelos se vende en 20, 22 pesos", dijo.

El aumento en los insumos que ha ocasionado un ajuste en el precio de la tortilla, que es el principal alimento de la mayoría de las familias en el país, ha provocado una disminución del 35 al 40% en las ventas porque muchos de los consumidores que antes compraban por kilos, ahora solo compran cinco, seis o siete pesos nada más, porque no tienen para más.

Guadalupe, una vecina de la colonia Benito Juárez de Nezahualcóyotl, compró dos kilos de tortilla para su consumo de toda la semana y las pagó en 16 pesos el kilogramo, pero el encargado del negocio le avisó que la próxima semana aumentará el precio uno o dos pesos el kilogramo.

Ajuste del precio

"Yo pelo nueces y cada kilo me lo pagan en tres pesos, limpio 20 kilos al día, entonces gano 60 pesos al día, no me alcanza para nada y si aumentan el precio de la tortilla, pues ni modo qué le vamos a hacer tenemos que comprarla porque es lo único que podemos comer", contó.

Juan Manuel Hernández, encargado de las tortillerías La Campesina, confirmó que la próxima semana ajustarán el precio del kilogramo por el aumento del maíz, luz, papel, gas y gasolina, entre otros insumos.

Nos vamos a aguantar todavía esta semana aunque estamos comprando caro el maíz y vamos a aumentar de uno a dos pesos, ahorita lo vendemos el kilo a 16 pesos, aunque aquí en la zona de Neza el kilo está en 21 o 22 pesos más o menos", mencionó.