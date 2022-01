¿Por qué colocaron una estatua de AMLO, si el presidente no quería?

CIUDAD DE MÉXICO.-Una estatua del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue colocada y derribada en uno de los bastiones de una de las principales fuerzas de oposición en el país, en Atlacomulco, Estado de México.

La figura había sido erigida apenas el jueves en la cuna de importantes políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre ellos el exmandatario Enrique Peña Nieto, antecesor de AMLO.

El ex alcalde morenista Roberto Téllez Monroy informó que él había pagado el costo de la escultura de cantera, que mandó hacer con maestros canteros del vecino municipio de Tlalpujahua Michoacán.

“Transparencia. Nunca afectaría a la Hacienda municipal. Me nació este gesto para nuestro Presidente. Es un honor estar con Obrador”, afirmó el 31 de diciembre Téllez Monroy al dar a conocer el recibo de pago de la tesorería de Atlacomulco con número de folio 765963.

Cabe recordar que la madrugada del 1 de enero, cuando entró en funciones el gobierno de la coalición PRI-PAN-PRD, en el municipio que fue cuna del grupo “Atlacomulco” del PRI, la estatua de cantera blanca fue derribada.

El derribo de la estatua de AMLO fue un “daño al patrimonio municipal”, señaló el ex alcalde morenista quien este lunes acudiría a instalaciones de la Fiscalía General de Justicia a denunciar el hecho.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la estatua sin cabeza tirada en el suelo a un costado de un pedestal de ladrillos, con los colores guinda y blanco que identifican a Morena.

En el pasado, AMLO, con una tasa de aprobación del 64.3%, de acuerdo con la última encuesta de Consulta Mitofsky, ha dicho que no está de a favor de que se erijan imágenes de su persona.

A los que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona, decirles que los quiero mucho y que les agradezco mucho por su iniciativa, que son mis amigos del alma, como millones de mexicanos que son mis amigos del alma, que amor con amor se paga, pero que tomen en cuenta de que yo he expresado antes que no quiero que pongan a calles, a parques, bibliotecas, escuelas mi nombre; ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso, lo he expresado varias veces”, dijo este lunes en conferencia de prensa.