Mañanera de AMLO: AMLO rechaza monumento en Atlacomulco y pide a sus habitantes que le hagan caso y no erijan estatuas de él

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los habitantes de Atlacomulco, Estado de México por la iniciativa de edificar una estatua de él, pero rechazó cualquier monumento, calle, parque, biblioteca o escuela con su nombre.

A los que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona, decirles que los quiero mucho y que les agradezco mucho por su iniciativa, que son mis amigos del alma, como millones de mexicanos que son mis amigos del alma, que amor con amor se paga, pero que tomen en cuenta de que yo he expresado antes que no quiero que pongan a calles, a parques, bibliotecas, escuelas mi nombre; ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso, lo he expresado varias veces”, dijo.

El mandatario se refirió al monumento que fue edificado en Atlacomulco y que el fin de semana amaneció derribado y sin cabeza.

López Obrador precisó que si le hubieran preguntado sobre edificar una estatua sobre él, hubiera rechazado la propuesta.

“Los hubiese convencido, como no me consultaron, ellos me mandaron hacer esta estatua que derribaron los que lo hayan hecho, eso es secundario”, indicó.

Y agregó: “Aquí lo importante es decirles que no se sientan mal, que yo les agradezco mucho por sus buenas intenciones, pero que también me hagan caso porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad”.

