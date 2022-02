¡Por primera vez! México entrega acta de nacimiento con género no binario en Guanajuato

GUANAJUATO.- El Registro Civil de Guanajuato, entregó un acta de nacimiento que indica género no binario (NB), por primera vez en la historia de México

Tras un juicio de amparo, el acta de una persona que se identifica como de género no binario fue corregida y entregada con la casilla en la que se marca el sexo del bebé como NB.

Es un logro colectivo de las personas no binarias en México, que se reconozca legalmente nuestra existencia con todo lo que implica eso, hacernos un ente jurídico con derechos y obligaciones”, declaró en entrevista Fausto Martínez, promotor del juicio de amparo.

El también activista, de 26 años de edad, indicó que responde a los pronombres “elle, ella o él”, y el pasado 11 de febrero Fausto recibió el acta que refleja su sentir respecto a su género.

El pasado 24 de septiembre, Fausto Martínez comenzó el proceso para obtener su acta de nacimiento, que no lo catalogara como hombre.

Martínez solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE), que posee un protocolo para personas transgénero, una credencial de elector en la que se especificara que es no binario.

El INE negó la petición pues no había ningún documento que avalara ese género, por lo que Fausto, junto a la asociación Amicus, comenzaron a tramitar un amparo.

El pasado 11 de febrero, un juez concedió el amparo, lo que permitió la modificación en el acta de nacimiento de Martínez.

Es parte de la visibilidad. Como se dice coloquialmente, lo que no está escrito no existe. Es parte de que se reconozca que el género va más allá del binarismo hombre o mujer que conocemos tradicionalmente. Y también da certeza jurídica a las personas no binarias”, aseguró Fausto.