Madre denuncia a aerolínea por no vender boletos de género X para su hijo no binario

ESTADOS UNIDOS.-Dawn Henry, de 52 años, criticó a Delta Airlines por negarse a permitirle comprar un boleto de avión de género "X" para su hijo no binario.

De acuerdo a medios locales, la mujer se quejó con el servicio de atención al cliente y le contestaron que la aerolínea solo reconoce los géneros masculino y femenino.

Un portavoz de la empresa declaró a NBC News que no es una situación fácil y requerirá varios departamentos y tiempo para lograrlo; sin embargo, dijeron que la opción no binaria se agregará en algún momento de este año.

Aerolíneas de EU actualizarán sus herramientas de reserva

Este incidente se produce años después de que Delta y otras aerolíneas estadounidenses importantes anunciaran que actualizarían sus herramientas de reserva para incluir pasajeros no binarios.

Según NBC News, después de que Henry se acercó a Delta por su falta de opciones de género, un supervisor le señaló la política de la compañía, que solo reconoce los géneros masculino y femenino.

Pero tal como están las cosas, al menos con @Delta, las personas no binarias no pueden volar”, tuiteó Henry.

Delta no es la única aerolínea que no ha agregado opciones de género no binario

Josh Block, abogado principal del Proyecto LGBT y VIH de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, indicó a NBC: "Hay un gran problema con Delta y posiblemente con otras aerolíneas que no adaptan su sistema informático para corresponder a la realidad de que las personas tienen documentos oficiales del gobierno que reconocen su identidad de género no binaria”.

Delta no es la única aerolínea que no ha agregado opciones de género no binario desde el anuncio conjunto de seis aerolíneas importantes en 2019. Alaska, JetBlue y Southwest tampoco tienen opciones fuera de hombres y mujeres.