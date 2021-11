"Por eso pasó lo de la Línea 12": Motociclista expone caída de piedras del segundo piso del Periférico

CIUDAD DE MÉXICO.-La historia de un motociclista se viralizó en internet luego de que relatara cómo estuvo a punto de perder la vida luego de que una piedra cayera desde el segundo piso de Periférico, entre Altavista y Las Flores.

El sujeto indicó que circulaba en una motocicleta color azul cuando una “piedra gigantesca” cayó sobre el parabrisas y cofre de la camioneta que se encontraba detrás de él y que era manejada por una mujer.

"Yo venía adelantito de ella. O sea, esto me cae a mí y me mata. Estuve a punto de morir ahorita (...) Pinche piedra me cae en la cabeza y adiós”, expresó el hombre.

Automovilista señala que pudo haber ocasionado una carambola

Además, se observa cómo otros motociclistas, entre ellos un repartidor, muestran que otras piedras cayeron a la lateral del Periférico.

Te puede interesar: Solicitan entrega de información sobre rehabilitación de la Línea 12

Por su lado, la automovilista lamentó la caída de la piedra sobre su coche pues, dijo, pudo haber ocasionado una carambola.

Yo pensé que alguien me había pegado, pero la verdad es que me pudo haber matado”, expresó la mujer.

Policía recomendó levantar una denuncia

En el video también aparece un elemento de seguridad pública de la Ciudad de México, quien exhorta al motociclista a ir al Ministerio Público a levantar una denuncia.

Te puede interesar: Línea 12: Piden crear comisión de la verdad sobre el accidente

El hombre hizo un llamado a las autoridades capitalinas a que revisen la estructura del segundo piso del Periférico, y recordó que "por eso pasó lo de la Línea 12 del Metro”.