Peso Pluma rompe el silencio ante muerte del niño que se quitó la vida tras prohibición de sus padres de escuchar su música

MÉXICO.- En un trágico suceso que ha conmocionado a la opinión pública, un niño de 11 años, identificado como Jerick "N", fue encontrado sin vida en su hogar el pasado 30 de mayo en Piedras Negras, Coahuila. Según informes de los medios nacionales, el menor decidió quitarse la vida después de que se le prohibiera escuchar la música del reconocido cantante, Peso Pluma.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila reveló que, en una nota dejada por el niño, manifestó su frustración por no ser aceptado tal como era. En la misma nota, expresó su descontento por la restricción impuesta en relación a la música de Peso Pluma y su forma de vestir, pero dejó claro que no deseaba culpar a nadie por su trágica decisión.

"Yo soy Peso Pluma", escribió.

Peso Pluma, cuyo nombre figura en las listas de popularidad más importantes a nivel internacional, se ha pronunciado ante esta lamentable noticia.

Este triste episodio ha vuelto a poner en el centro de atención el debate sobre la influencia de la música en los menores y la responsabilidad de los artistas. La popularidad de Peso Pluma entre los jóvenes, especialmente por sus corridos tumbados, ha generado críticas y cuestionamientos sobre el contenido y su impacto en la audiencia más vulnerable.

Las autoridades continúan investigando los detalles de este caso, mientras la sociedad reflexiona sobre la importancia de promover un entorno de comprensión y apoyo para los jóvenes, con el fin de evitar situaciones extremas como la que cobró la vida de Jerick "N".

En su cuenta de TikTok, @Donnovandela0 publicó un video donde se comparte cómo se expresó Peso Pluma en respuesta a las críticas que ha enfrentado recientemente debido al deceso del niño.

El cantante aseguró que la razón por la cual los niños entonan sus canciones es debido a la falta de responsabilidad por parte de los padres.

Mi música no es para niños; si quisiera hacer música para niños, ya lo hubiese hecho, pero no es así. Mis canciones no son baladas infantiles, jamás lo serán, si hay niños coreando mis canciones es por irresponsabilidad de los padres, ellos son los que permiten que mi música llegue a ellos"