Pegasus demuestra que México estaba sometido a un gobierno “autoritario” y “antidemocrático”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El espionaje Pegasus a 50 allegados suyos, a periodistas y dirigentes políticos es una muestra de que México estaba sometido a un gobierno “autoritario y antidemocrático”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario se refirió al espionaje dado a conocer a nivel mundial que sólo en México se espiaban a 15 mil números y de ellos, 50 personas allegadas al mandatario, uno de ellos hasta su cardiólogo durante la administración del priista Enrique Peña Nieto.

“Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos, el Estado era el principal violador de los derechos humanos”, dijo.

López Obrador lamentó que se utilizara el erario para contratar servicios de espionaje.

“Se espiaba a todos los dirigentes de oposición, a periodistas, y a muchísima gente. Tenían equipos sofisticados para escuchar todas las llamadas telefónicas, no sólo de la persona que era el blanco, si no de todo su entorno: espiaban a mi esposa, a mis hijos, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo; 50 personas cercanas a mí”, dijo.

López Obrador aseguró que la práctica del espionaje ya no se realiza en México.

“Cuánto dinero se destinaba al espionaje y volvemos a lo mismo: Esto y no se hace, ya no se espía a nadie”, aseguró.

No denunciará

El mandatario fue cuestionado sobre si denunciará por el espionaje del que fueron blanco él y su familia.

“Yo he sido víctima de espionaje desde la época de Salinas, por lo menos. No, estoy mal, desde antes, desde la Policía Federal de Seguridad; era yo director del Instituto Nacional Indigenista y me espiaban: 1978-79, imagínense si yo voy a estar presentando denuncia por eso, si me pongo ahora a presentar denuncias no termino”, dijo.

López Obrador descartó denunciar y afirmó que su gobierno está comprometido a no repetir esa práctica.

“Hacer el compromiso de no repetirlo, nada de que tenemos opositores, periodistas, imagínense cuantos, escuchar a ver qué dicen, para ver qué les sacamos; guerra sucia, una actitud inmoral. Eso no”, indicó.