TLAPACOYAN, Veracruz.- Pablo Ortega solía enviar fotos y videos a sus familiares en Tlapacoyan, Veracruz, sobre cómo iba su recorrido junto con su tío en busca del “sueño americano” y sin imaginarse lo que el destino le tenía preparado.

Pablo, a quien su hermana le decía de cariño “El Triste”, fue uno de los 53 migrantes fallecidos por asfixia en el tráiler encontrado en San Antonio, Texas. Su hermana, aún conserva las fotos y videos que le envío, así como los mensajes para leerlos una y otra vez.

Antes de morir, la vida de Pablo estuvo a mano de varios coyotes, quienes lo llevaban junto a otros migrantes a distintos lugares de México y Estados Unidos para esconderlos y evitar los controles migratorios con la finalidad de llegar a Florida.

Pablo, migrante que murió en tráiler de Texas, envió fotos y videos de sus últimos días a su familia. EFE

La última línea de tiempo de Pablo

De acuerdo con el medio La Marea MX, la conversación de WhatsApp entre Pablo y su hermana Rosy, revela lo que fue la última línea del tiempo entre la salida del migrante veracruzano de su pueblo y los acontecimientos vividos que lo llevaron a ser encontrado entre los fallecidos en el tráiler de San Antonio.

Con tan solo 20 años, Pablo salió de Tlapacoyan a inicios de marzo luego de que su madre contratara a un coyote que supuestamente lo llevaría a Estados Unidos de manera segura por la cantidad de 3 mil dólares.

Rosy y Eli, la joven que espera un hijo de Pablo, lo miraron preparar sus cosas apresuradamente para tomar un camión que lo llevaría a Monterrey y luego uno hacia Reynosa, donde se reuniría con la persona que lo llevaría a Estados Unidos y lo dejaría en Houston sano y salvo.

Madre de Pablo vive en EU desde hace más de seis años

Desde hace más de seis años, la madre de Pablo y Rosi emprendió un viaje similar al de su hijo hacia Estados Unidos a manos de un coyote con la intención de brindarle una vida mejor a su familia. Respecto a su madre, ella sí logró llegar a suelo norteamericano y hasta la fecha vive allá.

Según cuenta Rosy, en esos tiempos llegar al otro lado no era tan difícil ni peligroso como lo es ahora.

Cifras de la Secretaría de Gobernación señalan que solo en 2019 el tráfico de personas dejó ganancias de aproximadamente 615 millones de dólares. No obstante, en los últimos años, la ganancia diaria de los coyotes va en aumento.

Por su parte, el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente a 2021 indica que los cárteles mexicanos son de los más ricos del mundo, mientras que el tráfico de personas es una de las principales fuentes de ingresos.

Migrante murió al intentar cruzar el Río Bravo

De acuerdo con uno de los videos enviados por Pablo a Rosy, su hermano grabó cuando junto con otros migrantes intentaron cruzar el Río Bravo para pasar de México a EU en una pequeña embarcación flotante y luchando contra la corriente.

Días antes habían intentado cruzar este tramo caminando, pero el nivel del agua y la fuerza del río no se los permitía, por lo cual tuvieron que intentarlo varias veces.

En uno de estos intentos, Pablo miró a uno de los migrantes que lo acompañaban y no conocía, ser alcanzado por la corriente y morir ahogado. Hasta el momento no saben su nombre o si alguien recuperó el cuerpo.

Las casas de seguridad

En otro video enviado por Pablo, se mira lo que era una casa de seguridad donde esperaban a ser subidos al tráiler y ser transportados.

En el inmueble, Pablo no se encontraba escondido, y se podía observar un gran patio, además de vehículos todo terreno. También presumía a su hermana el poder estirar las piernas

En su travesía, Pablo conoció migrantes de distintos países como Honduras y Guatemala que eran transportados por la misma banda de traficantes que lo llevaban a él.

Llegaban y se iban nuevos migrantes

Rosy relata que los migrantes que conoció su hermano durante el viaje no siempre eran los mismos.

“Cuando llegó estaba una muchacha de Guatemala y uno de Chiapas, eran cuatro, pero los cruzaban diferentes, no cruzaban todos juntos, llegaban a una casa y ahí había varios y ya ellos se iban con quien habían contactado”, contó Rosy.

Lo anterior debido a que cada grupo de migrantes suele ser manejado por coyotes distintos y cada uno de ellos tiene formas y estilos diferentes de pasar la frontera, algunos pasan por la línea y otros por el desierto. Pablo eligió la segunda pues, aunque es la más cara, supuestamente también es la más segura.

Delincuencia mató a mi hijo: padre de Pablo

En cuanto a Alberto, padre de Pablo, él relata que fue la delincuencia lo que mató a su hijo, pues controlan la migración y quitan las oportunidades de trabajo honesto y progreso en sus lugares de origen, pues los peligros se han incrementado.

Tengan cuidado de los coyotes que busquen, porque no todos son parejos, tengan mucho cuidado para que no les vaya a pasar esto, que es algo inesperado”, dijo a quienes buscan cruzar la frontera.

Alberto, padre de Pablo, migrante fallecido en el tráiler de San Antonio, Texas. Foto: La marea mx

El último tramo

Tras el viaje de lancha que fue registrado por Pablo, otras imágenes captan a Pablo escondido en la parte trasera de una camioneta mientras recorren las carreteras estadounidenses. Para ese momento él ya se encontraba relajado. Incluso hay una escena en la que se mira al chófer, quien no le impide que registre las imágenes.

Finalmente, Pablo llegó a una bodega donde le quitaron el teléfono para abordar un tráiler y continuar hasta su destino.

“Ya bamos (sic) Para Laredo TX y de ahí para Hiuston (sic) en el trailer”, fue el último mensaje que envío Pablo a su hermana por WhatsApp antes de abordar el tráiler donde perdería la vida.

Pablo no llegó a conocer a su hijo en persona

Antes de morir, Pablo recibió una foto de un ultrasonido de su hijo con Eli. Ambos pudieron hablar poco debido a que las llamadas eran limitadas por los coyotes y por mensaje la comunicación era complicada.

Pablo quería cruzar la frontera para darle una vida mejor a su bebé y a Eli. Antes de esa travesía, Pablo gastó 15 mil pesos en un tramitador con la finalidad de agilizar los trámites para una visa de trabajo, la cual nunca recibió.

En espera de sus restos

“Unas semanas de que el se llegara a ir, me dijo `mira está canción, se llama la Última Caravana, el día que yo me muera me la pones y haces todo lo que dice la canción´, (…) la canción dice que cuando se muera quiere que lo paseen por las calles de su pueblo”, contó Rosy.

La familia de Pablo se encuentra esperando a que los restos del joven lleguen a su pueblo para llevar a cabo su funeral y despedirlo como él quería.