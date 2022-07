"Lo agarraría a cachetadas": Madre del chofer detenido por tragedia en San Antonio rompe el silencio

ESTADOS UNIDOS.-La madre del chofer del tráiler en el que murieron 53 migrantes asfixiados en San Antonio, Texas, dijo que si tuviera enfrente a su hijo identificado como Homero "lo agarraba a cachetadas".

En entrevista para Univisión en Estados Unidos, la mujer señaló que su hijo algunas veces "andaba en Florida y a veces en Nueva York", en referencia al tráfico de personas del que se le acusa.

Yo siempre le decía a mí no me andes trayendo a tu gente, aquí en donde yo vivo lo que tú hagas eso es tu problema, pero pero si te encierran no me andes buscando", expresó.