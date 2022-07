Marcial quería ahorrar para quinceañera de su hija y subió a tráiler asegurado en Texas; lo identifican entre víctimas

SAN ANTONIO, Texas.- Marcial Trejo Hernández, de 39 años, decidió abordar un tráiler con destino a Estados Unidos para trabajar y ahorrar dinero para poder celebrar la fiesta de 15 años de su hija, lamentablemente su plan tuvo un trágico final.

La Secretaría de Gobierno de Querétaro informó que Marcial fue uno de los identificados como víctimas mortales en Texas, luego de que supuestamente el aire acondicionado de la caja fallara.

El hermano de Maciel identificó su cuerpo entre los fallecidos, por su credencial de elector, el pasado 27 de junio dentro de la caja del tráiler asegurado en San Antonio, Texas.

Según reportes, 27 de los 53 migrantes fallecidos en la caja del tráiler son mexicanos, provenientes de estados como Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas, Querétaro, Morelos y Ciudad de México. Otras de las víctimas son hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.

Marcial viajó en tráiler porque quería juntar dinero para los 15 años de su hija

De acuerdo con información de El Financiero, Marcial Trejo había vuelto de Estados Unidos hace poco menos de tres meses, pero quiso irse de nuevo al país vecino el 19 de junio, por lo que salió de su natal Huajales hacia Monterrey, de ahí a Nuevo Laredo, para cruzar el Río Bravo y llegó a la ciudad texana de Laredo, donde abordó junto con otras personas el tráiler con rumbo a la zona norte de EU.

Su ilusión era juntar dinero para los 15 años de Yamileth, su hija única. Iba rumbo a Georgia y le llamó a dos de sus contactos.

Presuntamente les cobraron 9 mil dólares, por lo que le pidió a uno de sus hermanos que vendiera una camioneta que tenía en EU, según relata su esposa María Guadalue Ramírez Garay.

Él solo me dijo ‘ya tengo mi contacto para irme’; tenía dos. Había uno con el que solamente iba a brincar un muro, nada más les ponen un andamio, saltan y ya pasan, de aquel lado los levanta un carro y se van. Entonces estaba conmigo y le dijeron ‘espérate unas semanas, las personas andan en otro lado; espérate unas semanas más y yo te aviso’, pero mi niña cumple años en noviembre y dijo Marcial ‘no, es que yo ya me tengo que ir, me voy a ir con el otro contacto", explica.

"Mañana te mandó mensaje", fue lo último que recibió la esposa de Maciel

La esposa menciona que Marcial le dijo a sus hermanos que viajará en tráiler a EU, mientras que a ella solo le dijo que faltaba un "retén" para que llegara a su destino.

A mí no me comentó que fuera en tráiler, pero a su familia sí les dijo que de ahí para allá los subían a los tráileres para pasarlos. A mí nada más me aseguró que solo le faltaba un pase. Después de pasar el Río Bravo solo le faltaba un pase, un retén para pasar allá, que ya era lo último”, cuenta la pareja de Marcial.

María dice que lo último que Marcial le dijo era que "ya estaba del otro lado", por lo que ella le pidió que se cuidara.

Le dije ‘estamos pidiendo a Dios por ti para que estés bien’ y me respondió ‘gracias, yo mañana te mando un mensaje, me voy a bañar’. Le dije ‘está bien, cuídate mucho’ y me quedé con esa idea, mañana te mando mensaje, pero no volví a saber nada de él”, relata.

Ahora, María y su hija no saben cuándo regresarán los restos de Marcial con su familia.