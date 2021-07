Ordenan revocar a Édgar, candidato no registrado de Cucurpe, constancia de mayoría

CUCURPE, Sonora.- El Tribunal Estatal Electoral ordenó revocar la constancia de mayoría para el ciudadano no registrado en la elección de Cucurpe que obtuvo la mayoría de votos, se emitirá la constancia al candidato del PAN.

Edgar Palomino Ayón obtuvo la mayoría de votos para el ayuntamiento de Cucurpe, pues 322 ciudadanos escribieron su nombre en el recuadro de “candidatura no registrada”, pero el TEE afirmó que se trata de un recuadro para fines meramente estadísticos y de libre expresión de las ideas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Los votos emitidos en el apartado de “candidato no registrado” de la boleta electoral no cuentan para los votos oficiales, por lo que se ordenará al comité electoral municipal de Cucurpe que emita una nueva constancia de mayoría a favor de Manuel Francisco Villa Paredes, candidato del PAN que obtuvo 288 votos.

¿Elección en Cucurpe pasa a ser inválida?

En sesión del TEE, el magistrado Vladimir Gómez Anduro había presentado el proyecto en el sentido de que la elección de Cucurpe se declarara inválida y se convocara a una nueva elección extraordinaria debido al incumplimiento de autenticidad, pero se obtuvo un solo voto a favor.

“Este ha sido un caso muy extenso y de mucha complejidad, desde enfoques muy respetables, no existen antecedentes jurisdiccionales de que una persona no registrada haya obtenido una mayoría. Abrir las candidaturas no registradas es un riesgo por el uso de recursos, no está regulada y es meramente con un propósito estadístico”, dijo Gómez Anduro.

“Los ciudadanos de Cucurpe no lo inventaron, el estado mexicano le reservó un espacio donde dice “candidato no registrado”, como agentes del estado e impartidores de justicia electoral estamos obligados a cumplir las leyes y la única forma jurídicamente legal de que no votar por partidos políticos es la candidatura independiente”, dijo.

Quién será alcalde en Cucurpe

Al momento de la votación del proyecto la magistrada Patricia Salazar Campillo y el magistrado presidente Leopoldo González Allard votaron en contra, el presidente ordenó el engrose del proyecto en el sentido de ordenar al consejo municipal de Cucurpe que realice una nueva acta y consagre los resultados de la elección y otorgue la constancia de mayoría al que obtuvo la mayoría de votos, en este caso al candidato del PAN.

En la pasada elección el candidato no registrado Edgar Palomino Ayón obtuvo 322 votos en el recuadro de “candidatura no registrada”, pues no logró ser el candidato de ningún partido y se pasó el tiempo para el registro de candidatura independiente.

El comité municipal entregó la constancia de mayoría a Edgar Palomino, pero el PAN impugnó los resultados debido a que no cumplía con los requisitos de elegibilidad y se pedía que se entregara la constancia al candidato del PAN, quien obtuvo 288 votos.