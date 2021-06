Pide PAN respetar estado de legalidad ante triunfo de candidato no registrado en Cucurpe

CUCURPE, Sonora.- El Partido Acción Nacional (PAN) pide que se respete el estado legalidad en la elección de Cucurpe donde un candidato no registrado obtuvo la mayoría de votos, pues según el sistema electoral mexicano no se podría dar el triunfo a un candidato sin registro.

Eduardo Chávez, representante del PAN ante el Instituto Estatal Electoral, explicó que hasta el momento no se le ha informado al partido sobre la entrega de la constancia de mayoría a Edgar Palomino Ayón, únicamente lo que se ha difundido en redes sociales.

"Pedimos que se obre conforme a derecho, nosotros no podemos decir que vamos a impugnar porque nosotros no tenemos un agravio, poder ir a impugnar es decir que no se reconozca el triunfo de alguien que ganó. Oficialmente no hay un acta y mientras no tengamos una notificación como partido de que se entregó una constancia", expresó.

PAN el más votado entre registrados

Edgar Palomino Ayón obtuvo 322 votos porque los electores colocaron su nombre en el apartado de candidato no registrado, el candidato del PAN obtuvo 288 votos.

Eduardo Chávez explicó que según el sistema electoral mexicano la figura del candidato sin registro es para efectos estadísticos y qur el ciudadano exprese su intención del voto sin que sea por un candidato registrado o un voto nulo.

Además señaló que en las votaciones de los ayuntamientos se vota por una planilla y en este caso solo esta el nombre de Edgar Palomino como presidente municipal.

"No impugnaríamos el hecho de que a equis persona se le reconozca el triunfo, impugnaríamos el estado de legalidad porque en el derecho electoral está el principio de certeza y como ciudadanos tenemos el derecho a que cuando votemos por una opción política primero saber su plataforma electoral, se vota por una planilla y aquí no se presentó ninguna planilla", indicó.