"La gente me apoyó para ser alcalde": Édgar Palomino pese a no obtener registro

CUCURPE, Sonora.- “Siempre he estado de apoyo con la gente, en la labor social y creo que por eso recibí el apoyo de la gente para estar donde estoy ahorita como alcalde electo. Siempre he estado aquí y pudiera ser que fuera mi sueño, ser el alcalde de mi Municipio”, dijo Édgar Palomino Ayón, quien sin encontrarse registrado como candidato de un partido o independiente para la presidencia municipal de Cucurpe, recibió la mayoría de votos en la localidad.

Palomino Ayón es egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora, tiene 34 años y ha ocupado varios cargos en el servicio público, por lo que su sueño ha sido ser alcalde de su municipio.

En el periodo de 2009-2012 fue regidor, de 2015 a 2018 fue secretario del Ayuntamiento y de 2018 al 5 de abril de este año era el contralor municipal.

Perdió oportunidad de ser candidato

Siempre había estado con el Partido Acción Nacional y este año había pedido la oportunidad de ser el candidato, pero no se le permitió; posteriormente Morena lo invitó a participar y aceptó y se registró, pero tampoco fue aprobado.

“Después me dirigí al PT para registrarme cosa que no conseguí, me dirijo a Encuentro Solidario y me aceptan, cumplimos con todos los requisitos, pero en el acuerdo del Consejo del Instituto estatal Electoral no aparecía y fui a Hermosillo para averiguar y me comentaron que el dirigente retiró la candidatura, se cumplieron los plazos y no obtuve mi registro”, comentó.

Recurrió al recuadro blanco

Así decidió optar por la opción del recuadro en blanco, visitar casa por casa a los ciudadanos y explicarles cómo podían votar por el poniendo su nombre en el recuadro de candidatos no registrados.

Y así duró menos de quince días en campaña sin apoyo económico de partidos, recorriendo algunas comunidades y este 6 de junio la gente votó por él.

En el registro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) los votos se presentaron de la siguiente forma: 288 para Manuel Villa Paredes, del PAN; 24 para María Trinidad Miranda, de Morena; 9 para Luz Imelda Ortega, del PRI y 3 para Erika Sacuachi, del PT:

Mientras que en el apartado de candidaturas no registradas fue de 322 votos, donde aparecía el nombre de Édgar Palomino Ayón.