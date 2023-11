Omar Fayad fue propuesto para embajador de México en Noruega, confirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la elección de Omar Fayad Meneses como embajador de México en Noruega, destacando su compromiso con el "humanismo" al abordar la tragedia de Tlahuelilpan durante su tiempo como gobernador de Hidalgo.

Bien muy bien, lo de Omar, ¿por qué lo propuse?, tengo con Omar un compromiso. Si me dicen después de la pandemia cuál el momento más difícil que he enfrentado, Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol hubo una tragedia horrible, que me dolió muchísimo… era dolorosísimo ese incendió que le costó la vida a mucha gente, llegué y ya estaba Omar y no se despegó”, contó el Presidente.