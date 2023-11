AMLO pide a Ebrard pensar en la unidad y “en el proyecto”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón pensar en la unidad y “en el proyecto”.

Aseguró que Ebrard es libre de tomar su decisión sin presiones, dado que “es una gente inteligente, lo sostengo”.

No obstante, enfatizó que esperaba que el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuviera en cuenta mantener la unidad del proyecto.

“Yo con Marcelo tengo este antecedente y ojalá y se dé la unidad, pensando en el proyecto”, dijo.

El mandatario agregó que “si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”.

López Obrador indicó que “quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación es un politiquero, un arribista, un grillo, no puede llamarse político, la política es un noble oficio, es lo que nos permite servir a nuestros semejantes y es también un imperativo ético”.

