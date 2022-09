Ofrece Julio César Chávez sus clínicas a Pablo Montero para tratar sus adicciones

La estrella del boxeo Julio César Chávez habló al respecto de la polémica que enfrenta el actor Pablo Montero después de ser señalado por el productor Juan Osorio por ausentarse de las grabaciones del último capítulo de la bioserie de Vicente Fernández por su problema de adicciones.

Durante su encuentro con la prensa, el ahora comentarista deportivo fue cuestionado por la situación que vive el intérprete en el terreno profesional y sin dudarlo Chávez replicó:

“Primeramente, Pablo Montero es muy amigo mío, es muy buen amigo y mis clínicas están abiertas no nada más para Pablo Montero, sino para cualquiera que tenga un problema de alcoholismo y drogadicción, también de anorexia o bulimia, cualquier tipo de adicción mis clínicas están abiertas”.

Montero necesita ayuda

Sin embargo, Julio César aseguró que el primer interesado en recibir el tratamiento debe ser Montero.

“Simplemente nada más tiene que pedir la ayuda y yo con gusto. Yo porque ya toqué fondo me entiendes, pero es muy difícil que un adicto o alguien tiene problemas de drogadicción y alcoholismo, yo no sé la verdad, no me consta de verdad, Pablo Montero es muy amigo mío y lo aprecio mucho, es difícil pedir ayuda”, manifestó.

Finalmente, el expugilista recalcó que regularmente es complicado que las personas que tienen algún tipo de adicción se acerquen a pedir auxilio.

