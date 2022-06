Juan Osorio ya no quiere volver a trabajar con Pablo Montero por supuestas adicciones

Ciudad de México.- El productor Juan Osorio rompió el silencio y explicó el motivo por el cual ya no quiere volver a trabajar con Pablo Montero, cabe recordar colaboraron en la serie El último rey: El hijo del pueblo pero el actor lo había dejado plantado en la recta final.

“Yo busqué el acercamiento con él porque no quiero sentirme mal, no quiero sentir esa responsabilidad de desagrado, tuvimos una plática, yo me siento tranquilo, en paz, y era necesario que tuviera esa plática para hoy en día no guardar ningún resentimiento, lo único que sí te puedo asegurar es que está muy difícil que yo vuelva a trabajar con Pablo Montero”, dijo a los reporteros Osorio.

¿Por qué Montero se ausentó durante la grabación final?

Pablo Montero ofreció disculpas a la producción de la serie asegurando se debía a su cansancio pero en su contraparte la ex pareja de Niurka, puede tratarse de problemas de adicción con el alcohol.

No, es necesario, Pablo ya no es de clínica, todo ese proceso ya no es de él, Pablo es de hacer consciencia, de aceptar su derrota y empezar a trabajarla, no necesariamente estar en una clínica"

declaró.

“Ante mí no puede negarlo, soy una gente que ha vivido muchos años al lado de él, soy un enfermo que conoce cuando una persona está enferma, entonces no hay manera, si no reconoce su enfermedad, no vale la pena seguir hablando con él. Reconoció su error y bueno, hubo un momento bonito entre él y yo ahí y una plática que hacía falta y nos adentramos desde nuestros principios de cómo lo he ido impulsando”, concluyó.