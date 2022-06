Monero rechaza ir a Latinus: "Me parece un proyecto político deleznable disfrazado de periodismo"

CIUDAD DE MÉXICO.-El caricaturista José Hernández rechazó una invitación al medio Latinus, donde trabaja Carlos Loret de Mola, ya que lo considera "un proyecto político deleznable disfrazado de periodismo".

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Hernández dijo que "no tiene el menor respeto por sus dos figuras principales, Loret de Mola y Víctor Trujillo, "Brozo"".

"Me acaban de invitar a un programa de Latinus. Me parece «insoltin an onacceptabol»", comentó el monero.

Agregó:

"Todo el entramado de su financiamiento revela una clara intensión política que yo repruebo".

AMLO acusa a Latinus de traer una agenda de "golpeteo mediático" en su contra

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció que existe una campaña mediática en su contra orquestada por la "oligarquía" del país y consideró que esa clase de ataques constituyen un "golpe blando" contra la democracia.

"Estamos enfrentando no sólo al crimen organizado, estamos enfrentando a una mafia del poder. Así como hay delincuencia organizada, hay delincuencia de cuello blanco. Los que se dedicaban a saquear a México están muy molestos", afirmó AMLO en su conferencia mañanera.

"Esa oligarquía domina a la mayoría de los medios de información convencionales", opinó. Además, denunció que ese fenómeno no es exclusivo de México y afirmó que está sucediendo ahora en países como Argentina. "Es una especie de golpismo, es un golpe blando con el poder de los medios", agregó.

En las últimas semanas, el presidente ha expuesto varias veces en sus conferencias el sueldo que gana Carlos Loret de Mola, que llegan a ser millones de pesos.