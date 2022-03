Hacen balbucear a Carlos Loret de Mola al preguntarle sobre sus ingresos en televisora alemana

CIUDAD DE MÉXICO.-Hicieron balbucear a Carlos Loret de Mola en una entrevista de la televisora estatal alemana DW Español.

La periodista Ana Plasencia le preguntó: "Si a nadie le debería de interesar cuánto ganas tú (Carlos Loret de Mola), ¿a quién le interesa cómo vive el hijo del presidente de la república (Andrés Manuel López Obrador)?"

Ante esa pregunta , Loret balbuceó y tardó en armar respuesta, lo cual fue notado por los usuarios en Twitter quienes viralizaron el momento.

El periodista del portal Latinus, dijo que no hacen públicos sus ingresos en México porque hay una "industria del secuestro muy grande".

Y sobre por qué dieron a conocer la casa donde vivió el hijo del mandatrio fue por que "contrasta con el discurso de austeridad que predica".

Plasencia también le dijo a Loret que ella lo ve más como un político opositor que un periodista, lo que él negó.

"Yo soy estrictamente periodista, estoy tratando de defenderme de un presidente que nos tiene bajo ataque que nos tiene atacándonos tremendamente... yo nunca había visto esto. El reportaje (sobre la casa del hijo de AMLO) lleva casi un mes y el presidente casi todos los días me ha calumniado, e insultado", detalló.

¿Quién forma parte de Latinus?

Plasencia intervinó a Loret y le preguntó sobre quién forma parte del portal Latinus, quien, dijo, "se ha centrado en criticar a AMLO".

"Es un medio privado, tiene ingresos de distintas vías, quien quiere comprar un banner en la plataforma, quien queire comprar una anuncio a través de YouTube... esa en la manera, se financia como un medio de comunicación, es un financiamiento totalmente privado no viene de ningún partido político", comentó Loret.

Sin embargo, no mencionó que se ha dicho que Latinus es señalado de ser financiado por familia del exgoberndor de Tabasco, Roberto Madrazo, quien dicen es enemigo de AMLO.

El presidente dijo tener pruebas de que el medio es financiado por gente cercana al ex candidato presidencial.

“Está de por medio el interés nacional. Imagínense habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos en medicinas y equipos médicos y una de estas tiene que ver con Latinus, que tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad de medios, políticos corruptos, y les molesta mucho lo nuestro, pero como decía Melchor Ocampo `me quiebro pero no me doblo´. Vamos para adelante, vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas”, comentó el mandatario en una rueda de prensa.

Agregó:

"Cuando hablo de que el señor Loret de Mola recibió el año pasado 35 millones, pues es porque tengo las pruebas, nada más que no me deja el Inai darlas a conocer y tengo más”.

¿Por qué AMLO es tan popular, según Loret de Mola?

Loret de Mola dijo que la popularidad de AMLO es tan grande debido a que "tiene mucho carisma".

"La verdad es que el presidente tiene una personalidad magnética con la gente, tiene un enorme carisma y venimos de gobierno muy complicados, venimos de gobiernos pésimos, terribles... entonces, muy posiblemente la gente le sigue dando el beneficio de la duda", indicó.

Agregó:

"Al inicio tenía una aprobación del 80 %, y ahorita marca 58 %, ha tenido una caída sustancial, pero el 58 % sigue siendo una gran popularidad para un presidente en funciones y creo que tiene que ver con que el presidente es un muy bien polítco en el manejo de medios, muy bueno haciendo campaña, en el discurso, en la narrativa".