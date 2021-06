México enfrenta repunte de Covid con menos letalidad, descarta Salud tercera ola

CIUDAD DE MÉXICO.- México enfrenta repunte de Covid, pero con menos letalidad, aunque la Secretaría de Salud descarta por el momento una tercera ola de covid. Las autoridades mexicanas advierten de un aumento de los contagios pero resaltan la disminución "sustancial" de la mortalidad, mientras el país suma 44,3 millones de vacunas aplicadas.

"Sin dejar de ver que la epidemia tiene estos momentos de descenso y aumento, la consecuencia que tiene sobre la enfermedad grave y sobre la mortalidad ya no es la misma que la que tuvimos en 2020", señaló en una rueda de prensa este martes Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud mexicano.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Esto, luego de aceptar que México vive al momento un repunte de casos de 12 % y que se prevé cerrar la semana con un 15 % o un 18 % de aumento de casos positivos.

Cifras Covid en México

Hasta ahora, México suma más de 2,5 millones de contagios y supera los 232 mil 600 decesos.

El zar contra la pandemia explicó que la reducción "sustancial" de las muertes por coronavirus en México se debe a múltiples factores, entre ellos la vacunación pero también "al desarrollo de la inmunidad poblacional".

Detalló que las personas que tuvieron enfermedad grave en 2020 fueron, principalmente, adultos mayores de 60 años o con alguna morbilidad.

EFE

Sin embargo, dijo que con la vacunación, que comenzó con adultos mayores a principios de año, "tal como se estimó" ha conllevado una disminución de la mortalidad.

Covid con "afectación selectiva": Gatell

López-Gatell señaló que el comportamiento de la pandemia ha tenido una "afectación selectiva", pues hay algunos estados del país que tienen un claro aumento en los casos.

Sin embargo, refirió que la intensidad de la demanda hospitalaria ha sido mucho menor.

Por ello, dijo que el panorama es "alentador", pues el país registra una ocupación a nivel nacional del 14 % en camas generales y de 17 % en camas con ventilador para pacientes críticos.

Y hay una reducción de 87 % a nivel nacional de ocupación hospitalaria respecto a la segunda ola registrada en a finales de diciembre y principios de enero.

EFE

Hospitalizaciones repuntan en algunos estados

No obstante, la preocupación en algunas regiones es latente, pues mientras por cinco meses los casos de covid-19 se mantuvieron a la baja, en algunos estados en los últimos días han repuntado las hospitalizaciones.

"En Baja California Sur y Quintana Roo están en franca emergencia. Estamos viendo una franca pérdida de control en algunas entidades (territoriales) y en la Ciudad de México están incrementándose los contagios", advirtió a Efe el consultor en salud Xavier Tello.

El repunte comenzó hace varias semanas en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur y fue extendiéndose a otros como Sonora, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.

Todos ellos se encuentran hoy en semáforo epidemiológico color naranja (de alto riesgo) o amarillo (de riesgo medio).

Aplican restricciones ante aumento

Tabasco, por ejemplo, registra una ocupación hospitalaria de cerca del 40 % de camas con ventilador, mientras que Quintana Roo lleva un aumento de hasta cinco veces en casos positivos en las últimas dos semanas, especialmente entre personas de 24 a 46 años.

Incluso se ha visto obligado a reducir la movilidad, para evitar decretar un nuevo confinamiento.

En cuanto a Yucatán, se ubica como el segundo estado con más ocupación de camas con ventilador del 48 % y de camas UCI (para enfermos críticos) con 68 % y ha triplicado sus casos en los últimos 15 días, por lo que la Secretaría de Salud ha recomendado al Gobierno estatal reducir actividades sociales.

Mientras que Tamaulipas, por ejemplo, tiene hasta un 20 % de incremento en los contagios diarios.

En tanto, Baja California Sur se encuentra en un momento casi crítico pues tiene más del 60 % de ocupación hospitalaria y por ello, el Gobierno federal ha intervenido para reforzar su capacidad hospitalaria.

Mientras que la Ciudad de México, que estuvo dos semanas en semáforo verde (peligro bajo), regresó hace unas semanas al amarillo y tiene un aumento semanal de casos del 22 %.

"No, no le hemos ganado ninguna batalla a la pandemia. No vamos bien. Si hay menos muertos es una ganancia, pero no es el objetivo completo", zanjó Tello.

Avanza vacunación

En medio de estas cifras, el Gobierno mexicano ha apostado por la vacunación como herramienta para frenar esta temida tercera ola.

Este martes, Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó que tan solo en la última semana se aplicaron poco más de 3,6 millones de vacunas.

López-Gatell afirmó que, a la fecha, se han vacunado a más de 30,3 millones de mexicanos, 63 % de los cuales cuentan con esquema completo.

Y afirmó que "pronto" se podría tener a la tercera parte de la población adulta vacunada.

El Gobierno federal se ha puesto como meta inocular a todos los mexicanos mayores de 18 años, al menos con una dosis, para octubre próximo.

No obstante, Tello aseguró que todavía el Gobierno no tiene la capacidad de cumplir con esa promesa. "Deben facilitar la logística y dejar que todo el mundo vacune, estados, municipios, hospitales privados, farmacias, todos", afirmó.