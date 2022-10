Metro de la CDMX: Denuncian por tentativa de homicidio a conductor del que manejó en estado de ebriedad

CIUDAD DE MÉXICO.- El Metro informó que a través del área jurídica del organismo se denunció penalmente al conductor implicado en el suceso del martes pasado, en el que fue encontrado en estado de ebriedad mientras realizaba la conducción de un tren de la Línea 2.

La denuncia se inició por tentativa de homicidio y ataques a las vías de comunicación, en la carpeta CI-FICUH/STCMZV/UI-2 C/D/00205/10-2022.

El pasado 18 de octubre, al operador en cuestión le fue aplicada la prueba del alcoholímetro y resultó que sí estaba bajo los influjos del alcohol.

La prueba fue grabada y en ella se puede escuchar como el sujeto suplica a las autoridades por su liberación para no correr riesgo de ser despedido.

Tiren un paro para que no me corran, no sean cabro…, al chile así es mi vida", mencionó el trabajador, quien será cesado por el Metro de la CDMX.