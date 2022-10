Metro de la CDMX: "Tiren paro", pide conductor tras confirmarse que manejó en estado de ebriedad

CIUDAD DE MÉXICO.- Un conductor del metro de la Ciudad de México fue sometido a pruebas de alcoholemia (con soplido) que confirmaron que manejó en estado de ebriedad.

Tiren un paro para que no me corran, no sean cabro…, al chile así es mi vida”, señaló el trabajador tras la prueba que confirmó condujo alcoholizado y por la que será cesado por el Metro de la CDMX.