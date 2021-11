"Mataban niños": Perturbadoras revelaciones de presunto miembro de secta satánica a Lolita de la Vega

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales surgió nuevamente la entrevista realizada por la periodista Lolita de la Vega a un presunto miembro de una secta satánica en su programa Hablemos Claro.

Ahí de la Vega cuestiona a César Neftalí, un hombre que cayó por 7 años en una secta.

El joven reveló que llegó a esa secta por la desunión que sufrió su familia, ya que sus padres se divorciaron y había sido abusado sexualmente desde muy niño.

"Por falta de amor, por fata de compresión por parte de mi papá... él nunca me brindó amor, y entonces llegó una persona que se paraba en la esquina de la secundaria donde yo estudiaba y esa falta de amor él la llenó", comentó.

César detalló que ese hombre lo sorprendió porque lo llamó por su nombre, le contó por los problemas que estaba pasando, además de que lo llamó "hijo", y que eso fue algo que él necesitaba en ese momento que tenía 12 años.

"Esta persona me llevó a su mansión, que era grandísima, tenía una biblioteca tremenda de libros negros... muchos eran en lenguas que yo no entendía, algunos que estaban en inglés decían satan o satanic, que yo dije que eso significaba satanás", comentó.

El muchacho contó que también habían estatuas simulando demonios, y que la casa lo "impactó".

"La primera impresión que tuve es que me agradó la casa por lo espeluznante que estaba, pero yo dije: "wow que casa". En esa primera reunión me revisó mis cuadernos y leyó conmigo, me abrazó y me comenzó a dar un cariño como de padre, quizá fingido, pero en ese momento yo estaba cegado con el cariño que me estaba dando", señaló.

Neftalí agregó que durante su primer encuentro él llegó con una frasco lleno de sangre putrefacta que se lo dio de beber.

"Era sangre porque venía con coágulos, cuando lo destapa me dice: "Esto te lo vas a beber". Entonces cuando acercó el frasco a mi boca el olor era a carne podrida... entonces yo al olerlo quise vomitar, y trato de decirle que no quería y ya me amenaza, diciendo que dañaría a mi familia. Me lo tomé y no sabía a nada, solo era el olor tan horrible que tenía. Yo siento que tenía una droga, porque me sentí diferente. Así seguí yendo con el hombre", afirmó.

No era el único en la secta

El joven le contó a Lolita de la Vega que una vez que fue a la casa le abrieron la puerta otros muchachos de su edad, y le dijeron que "no se sintiera mal porque todos estaban con los mismos problemas que él".

"Yo recuerdo que me quisieron desnudar y yo me opuse, pero me dijeron que era parte de mi bienvenida, entonces me desnudaron y me amarraron a una mesa de manos y pies. Trajeron varios animales que fueron sacrificados arriba de mí, y batieron la sangre... además trajeron niños los cuales fueron sacrificados y su sangre batida sobre mi cuerpo", comentó.

Neftalí detalló que los bebés fueron asesinados sobre él con una daga y los otros jóvenes lamieron su cuerpo como parte del ritual y el corazón de un niño fue extirpado y comido por los miembros.

Indicó que también le tocó ver orgías donde niños eran maltratados y mutilados, y los integrantes se encontraban drogados.

"Me tocó ver (un ritual) donde usaban cráneos de un carnero y uno de los chicos entraba en una como "posesión" y entre la droga y todo el ritual que se estaba realizando, danzaban alrededor del cráneo desnudos, y el que caía más poseído se incrustaba el cuerno en su parte íntima hasta que se desangraba", dijo.

La víctima igualmente relató que los jóvenes de la secta iban a hospitales a recolectar fetos los cuales los molían y luego se los daban de comer entre ellos como parte de los procesos de iniciación.

"Mataron a mi madre"

César reveló que vivió una situación muy difícil dentro de la secta, y fue en ese momento que rompió en llanto frente a Lolita.

"Los de la secta me golpearon y me llevaron a un subterráneo, ahí tenían a una mujer desnuda. Yo pensé que iban a hacer un ritual y me di cuenta de que era mi mamá. Para mí fue muy doloroso porque yo tenía años de no verla, yo pensé que la iba a encontrar en otra situación a mi madre pero tuvo que ser así", dijo.

Ese momento, detalla, fue lo que le abrió los ojos y huyó de la secta.

"Busqué ayuda en iglesias cristianas y encontré a un pastor que me ayudó".

César señaló que ahora las cosas son muy diferentes y que busca ayudar a más personas para evitar que caigan en estas mismas situaciones que las que él vivió.