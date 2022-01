Mañanera de AMLO: “Somos radicales nosotros, la palabra radical viene de raíz”, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó que “somos radicales nosotros” ante las declaraciones del senador Ricardo Monreal Ávila a Reforma.

"Somos radicales nosotros. La palabra radical viene de raíz, nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y privilegios”, dijo.

Monreal Ávila, senador por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), declaró a periódico Reforma que los radicales acabarán con México y si un radical de Morena gana la Presidencia de la República en 2024 “no va a quedar país para nadie”.

“Reforma busca contrapuntearnos”, contestó López Obrador y agregó que Ricardo Monreal tiene “todo el derecho a manifestarse y yo en mi derecho de no contestar”.

Pide a Reforma le publique párrafo

El mandatario leyó un párrafo de su discurso del 1 de diciembre del año pasado en el Zócalo con motivo de sus tres años de gobierno y pidió a los dueños de Reforma publicarlo íntegro.

A lo me acceden y me publican el párrafo, los dueños de Reforma, para dar una respuesta profunda”, indicó.

Y leyó: “Nada se logra, y esto aplica en México y en todo el mundo, nada se logra con las medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal –que ya se fue, se está terminando esa pesadilla– los publicistas del periodo neoliberal, además de la risa fingida, el peinado engominado y la falsedad en la imagen, siempre recomiendan a los candidatos y gobernantes correrse al centro; es decir, quedar bien con todos”.

“Pues no, eso es un error: el noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y por la justicia, mantendremos identidad y ello puede significar simpatía, no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de clase media y alta, y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras, a los reaccionarios”, leyó.

