Mañanera de AMLO: Señala López Obrador que Aristegui y Proceso “son independientes, pero del pueblo”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Carmen Aristegui y la revista Proceso “nunca han estado a favor de nuestro movimiento”, dicen que son independientes, pero “son independientes del pueblo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario arremetió contra la revista y la periodista por un reportaje que involucra a sus hijos y "un terreno".

También aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento, ellos dicen que porque son independientes: yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, porque nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo a favor del pueblo, nada más para dejarlo en claro”, dijo.

Ya no estamos en tiempos de simulación

La investigación a la que se refirió “Sembrando Vida y la fábrica de Chocolates” publicada el fin de semana por Tania Gómez y Sergio Rincón para CONNECTAS, Aristegui Noticias, Emeequis, Meganoticias, Notas Sin Pauta y Proceso, involucra a la Finca El Rocío de los hijos del mandatario.



López Obrador se deslindó tanto de la revista como de Aristegui y aclaró que “luego hay confusión”.



“Y se piensa que estos medios pseudobjetivos, pseudoindependencia tienen vinculación con nosotros, pues no; ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación, no hay simpatías”, precisó.

El Presidente aseguró que porqueescribe en el, “apoya al bloque conservador”.“Nada más aclararlo, porque ya no estamos en los tiempos de la simulación. Hay muchos que están en nuestro movimiento que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento o apoyan al movimiento, no, un cuando vivía don Julio Scherer”, afirmó.

López Obrador aseguró que la información publicada por Proceso y Aristegui es una “investigación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos con la máxima del hampa del periodismo que la calumnia, cuando no mancha, tizna”.