Roban 8 mil millones de dólares a Pemex: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la rehabilitación de las seis refinerías que hay en México se está logrando con los trabajadores de Pemex y sin corrupción.

Acusó que en sexenios pasados se destinaron 8 mil millones de dólares para reconfigurar tres refinerías, pero la mayor parte de ese monto se lo robaron los "tecnócratas neoliberales", a quienes calificó de "reverendos ladrones".

En un video difundido en sus redes sociales, al supervisar los avances de la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, señaló que antes se contrataba a empresas que cobran muchísimo y que además "hacían mal el trabajo".

Producción petrolera en refinerías de Pemex

Durante el periodo neoliberal se destinaron 8 mil millones de dólares a reconfigurar tres refinerías: Minatitlán, Cadereyta y Madero, y no se reconfiguraron la de Salamanca, Tula y la de Salina Cruz, ¿y qué creen? producen más las no configuradas que las reconfiguradas. Entonces, ¿qué hicieron con los 8 mil millones de dólares?, pues la mayor parte de esa cantidad se la robaron.

"Ahora ya no se usa ese procedimiento. ¿Cómo estamos haciendo las obras? Con los trabajadores. En todas las refinerías antes había, y sigue habiendo, talleres y tenemos especialistas. ¿Por qué tanto contratismo?, ¿por qué no hacer las cosas con los trabajadores? Ya hablé mucho de esto, me apasiona y me molesta, porque son unos reverendos ladrones, estos tecnócratas neoliberales".