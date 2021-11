Mañanera de AMLO: Asegura López Obrador que no hay elementos para preocuparse por variante de Covid, Ómicron

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Ante la nueva variante de Covid-19, Ómicron, no hay elementos para preocuparse, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado sobre la nueva variante y si se prevé el cierre de actividades.

No, no tenemos ese pronóstico, pensamos que hemos avanzando mucho en la vacunación y que seguimos vacunando y vamos a intensificar todo el programa de vacunación”, dijo.

Y Agregó: “Decirles a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entrado los especialistas, que sí hay mucha información en los medios, que no debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada”.

No se ha confirmado que variante Ómicron sea más peligrosa

López Obrador precisó que no se ha confirmado que la variante sea más peligrosa que otras en contagios y fallecimientos.

“No hay todavía información, tampoco hay información de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar estar variante. No se puede decir que las vacunas no sirven”, indicó.

Sobre la aplicación de la vacuna de refuerzo, el mandatario adelantó que se dará a conocer en su informe por los tres años de gobierno el 1 de diciembre.

México está preparado ante un posible cierre de la frontera: AMLO

Al ser cuestionado sobre si México está preparado para un posible cierre de la frontera Norte por la variante Ómicron, el Presidente aseguró que sí.

“Sí, México está preparado para todo, estamos atentos siempre, cuidando a la población, porque ese es nuestro trabajo, cuidar a los mexicanos”, dijo