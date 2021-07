AMLO desconoce espionaje del Cisen cuando era Presidente electo y durante la campaña; buscará certificar que su gobierno no espía, prometió

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desconoce los expedientes de un supuesto espionaje sofisticado que realizó el extinto Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) antes y después de que fuera presidente electo que involucró a su familia y a todos sus contactos políticos.

“Yo no conocí estos expedientes, el único expediente que me interesaba era el que tenían en el Cisen sobre mi tiempo opositor inicial, me lo entregaron del Archivo General de la Nación (AGN)”, dijo.