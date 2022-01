Mañanera de AMLO: López Obrador se hará la prueba Covid-19; amaneció ronco: “yo creo que es gripe”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy se realizará la prueba para detectar Covid-19, porque amaneció ronco.

“Amanecí ronco, me voy hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe”, dijo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El viernes el mandatario reveló que se reunió el martes de la semana pasada con Tatiana Clouthier Carillo, secretaria de Economía, quien dio positivo a Covid-19.

Me reuní con ella hace como tres días. No tengo síntomas, yo la verdad estoy muy bien y no tengo síntomas”, dijo.