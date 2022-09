Mañanera de AMLO: López Obrador revela que le falta un voto para pasar la reforma a la Guardia Nacional en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que le informaron que para ampliar el periodo del Ejército en las calles le faltó un voto en el Senado de la República.

“Yo quería comentar hoy que nos conviene mucho que se alargue el proceso, además cuando me dijeron ayer: ‘le va a faltar un voto’; sí me reportaron…hay que aclarar que no es mayoría simple dos terceras partes porque es reforma Constitucional, si fuese mayoría simple se tendrían 10, 15 votos más, pero aquí se bloquea una iniciativa de reforma Constitucional con el 33% la tercera parte más uno”, explicó.

López Obrador indicó que le informaron también que la iniciativa se regresaría a Comisiones, pero que él opinó: “que se vote, no le hace que se pierda”.

"Voten para saber quién es quién"

“Cuando me dicen vamos a procurar que se retire, que se vaya a comisiones, les dije: ‘No voten, no le hace que se pierda, porque yo estoy acostumbrado a que en esto no siempre se gana’. Imagínense en cuántas tuve que pasar, lo importante es caminar, seguir luchando por los ideales, puede uno caminar y se cae y hay que levantarse”, dijo.

El mandatario detalló que pidió a los senadores de su movimiento: “Voten para saber quién es quién, porque aquí está de por de por medio la opinión, no sólo de la élite de los llamados representantes populares, que en sentido estricto no lo son; la mayoría de estos señores del conservadurismo son representantes de los grupos de intereses creados, representantes de los que se han dedicado a saquear a México”.

▶️ ¿Por qué se reenvió a las comisiones dictaminadoras la propuesta para extender el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ?

El presidente de la Junta de Coordinación Política, @RicardoMonrealA, comparte más al respecto. pic.twitter.com/4VTuylUeU6 — Senado de México (@senadomexicano) September 22, 2022

La búsqueda de consenso se realizó, aclaró, pues “hay muchos de otros partidos que están actuando de manera consecuente y en términos diferentes”.

Pero, agregó, que en el caso de la votación a la reforma a la Guardia Nacional hay quienes han actuado por “capricho”.

La terquedad el querer triunfar a toda costa aún poniendo en riesgo la seguridad. Hay muchos legisladores, si no fuese así no se perdería por un voto o no fuese un voto la diferencia, fuese más”, precisó.

Insistirá en reforma

El Presidente aclaró que aunque la iniciativa se vote y no se logre por el momento aprobar, seguirá insistiendo más adelante.

“Vamos a seguir, porque es un buen tema, tratándolo. Nada más porque no tenemos tiempo, no lo descarto, hasta lo podríamos consultar con la gente. Ayer me explicaron que habían cambiado el nombramiento en el Senado. Ayer les planteé que se vote, si no les alcanza, va a pasar un tiempo para volver”, explicó.

López Obrador aclaró que si la iniciativa se vota, se tiene que esperar hasta el nuevo periodo de sesiones para replantear.

“No estaría mal dejar la iniciativa, porque no la vamos a retirar, esa es otra, que se vote y no se obtenga el propósito de que se amplié el apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Marina, pasa un tiempo y se vuelve a presentar y a lo mejor en el intervalo se informa más, se conoce más, hay más debate y se consulta”, planteó.

