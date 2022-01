Mañanera de AMLO: López Obrador no ha tenido contacto con CPA luego de la polémica causada por su nombramiento de Cónsul en Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no ha tenido contacto con los dos ex gobernadores priistas propuestos por su gobierno para el Servicio Exterior Mexicano.

López Obrador nombró a la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como cónsul en Barcelona, España y al ex gobernador Campeche, Carlos Aysa, como embajador de República Dominicana, nombramientos que causaron polémica.

Durante la conferencia de prensa se le preguntó si había tenido contacto con ellos, luego de la polémica generada.

No, no este, yo hablé con ellos en su momento y le encargué a la Secretaría de Relaciones Exteriores que estableciera comunicaciones y que se iniciaran los trámites, nada más”, indicó.

El mandatario contestó que son las propuestas de su gobierno y que será el Senado de la República el que decida.

“Excesivo y rudo”

Ayer, y ante la amenaza de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de expulsar del partido a la ex gobernadora sonorense y al ex gobernador de Campeche si aceptan la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario consideró que es excesivo y "rudo".

"Aunque es un asunto de un partido y respeto esa decisión, pero se me hace muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose como se decía antes; se puede vender el trabajo, pero no la conciencia, no es el caso. Ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México, mientras estén representando a México no pueden hacer labor partidista", contestó a una pregunta de Grupo Healy.

López Obrador indicó que la amenaza del dirigente del PRI es "muy poco tolerante".

“Con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante, ojalá cambien de opinión. No es que ya esté tomada la decisión, a lo mejor si hablan con ellos y aseguran que van a seguir militando, por convicción son militantes de ese partido, a lo mejor se entiende y ya no hay ningún problema, no hay problema. No es más que eso”, dijo.

