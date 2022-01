VIDEO: AMLO recuerda viaje por Sonora en el que Claudia Pavlovich mostró interés en Servicio Exterior Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en su cuenta de Twitter un video el 12 de enero de 2020 cuando Claudia Pavlovich Arellano lo acompañó desde Bavispe hasta Hermosillo, luego de una gira por la comunidad de La Mora.

En esa ocasión regresaban de una la segunda reunión con las familias de los tres mujeres y seis niños Lanford, LeBarón y Miller masacrados en la comunidad de La Mora.

“Dejamos la terracería, ya es paviemento. Estamos por llegar a Moctezuma, venimos de Bavispe, aquí con la gobernadora, con Claudia. Queremos compartir con ustedes miren”, dijo el mandatario en un video mientras mostraba el paisaje.

“Qué hermoso”, dijo ella, mientras que el Presidente detalló: “esto es la una de la tarde aquí en horario de Sonora, dos de la tarde de la Ciudad de México, nos vamos porque si no nos deja el avión".

AMLO recuerda cuando Pavlovich mostró su interés en el Servicio Exterior Mexicano

Hoy el mandatario narró durante su conferencia matutina, luego de una pregunta de Grupo Healy, que la ex gobernadora le habló de su interés en el Servicio Exterior Mexicano durante un viaje de Bavispe a Hermosillo luego de una gira de trabajo.

El Presidente incluso se refirió a que en la carretera pudo admirar unas barrancas: “me ayuda mucho también, entre otras cosas porque así veo cómo están los caminos, así voy viendo los pueblos, ahí sí también voy admirando la naturaleza y hay unas zonas en ese camino por ejemplo, bellísimas de barrancas”, recordó.

Petición de Pavlovich a AMLO

Claudia Pavlovich fue nombrada por el Presidente como Cónsul en Barcelona, España, nombramiento que debe ratificar el Senado de la República.

López Obrador recordó que en esa esa ocasión, cuando la mandataria le expresó su interés, la ella lo acompañó por un lapso de unas seis horas en su camioneta y hablaron largamente.



“Ella en una plática, porque yo siempre me muevo ahora sí que a ras de tierra, son muy largos los recorridos en Sonora me acuerdo que una vez me acompañó de Bavispe hasta Hermosillo y son como seis horas y pues ahí se platica y se platica”, contó.

Fue entonces cuando la ex gobernadora le manifestó su interés, debido a que había estudiado Relaciones Internacionales.

“Y en una ocasión ella me dijo que había estudiado y le interesaba mucho la política exterior, que tenía ella deseos, que había estado estudiando Relaciones Internacionales y que ella tenía ese deseo, de trabajar en el Servicio Exterior”, indicó.



López Obrador precisó que en ese momento le dijo que al concluir con su mandato si había posibilidad la invitaría.



“Y desde entonces le dije: ‘cuando termines si hay posibilidad te invitamos, y pues ve platicando con tu familia, porque también se requiere de la aceptación de los familiares’ y así fue como se tomó la decisión”, contó.