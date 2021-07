Mañanera de AMLO: López Obrador enviará titular de SSPC a Aguililla; militares tienen indicación de no responder a provocaciones de criminales

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que enviará a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a Aguililla, Michoacán.

Ella tiene ya esta instrucción. Hoy se reúnen representantes de varias secretarías del gobierno federal para la elaboración del plan”, dijo.

López Obrador precisó que los militares tienen la indicación de no responder a las provocaciones de los grupos criminales.



“De no responder. No caer en provocaciones. Y se está hablando con la gente y nos están haciendo caso para que de inmediato se instrumente un programa de bienestar integral en Aguililla”, indicó.

Delincuentes destruyen helipuerto y tiran petardos al cuartel

Los delincuentes, narró, “van al cuartel militar y tiran petardos y tiran piedras, y ayer con maquinaria destruyeron un helipuerto y están en un plan provocador”.



El mandatario agregó que la situación de Aguililla se atiende y se busca “convencer y persuadir a todos”, incluso a los grupos delictivos.