Mañanera de AMLO: López Obrador critica participación de Lorenzo Córdova en plenaria del PAN, pero le ve el lado positivo: “se va terminando con la simulación”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Lorenzo Córdova Vianello, presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) haya encabezado la plenaria del Partido Acción Nacional (PAN).

Estaba yo viendo cómo el señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN, el coordinador, presidente del INE, encabezando el congreso, la convención del PAN, un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial: las formas, la forma es fondo”, dijo.

Ayer Lorenzo Córdova ofreció la conferencia magistral “Desafíos de la democracia hacia el futuro” en la plenaria del PAN, en donde aseguró que en el País hay un descontento social por falta de solución a los problemas como pobreza, desigualdad, la corrupción, impunidad y la violencia.

El mandatario mostró una fotografía de Lorenzo Córdova en la plenaria y aseguró que “hay que ver la parte positiva”.

Captura de video

“Yo lo que veo como positivo es que se va terminando con la simulación que era un elemento central de la política antidemocrática. Las leyes se respetaban en la forma para violarse en el fondo y siempre habían elecciones, aunque todo fuese la simulación, ya de antemano se sabía quién iba a ganar”, indicó.

López Obrador criticó que en el pasado se haya engañado con los candidatos independientes y que ahora, se acabó la “hipocresía”, y el “doble discurso”.

“El presidente del INE en un congreso del PAN, será porque no me gustan las simulaciones, cuál es la diferencia entre un partido y otro”, dijo.

Y agregó: “lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior. Es importante el que vayamos informando, declarando y respetando el derecho a disentir y que no nos de pena, no nos de vergüenza, somos libres y eso es un buen debate, insisto lo que estaba muy mal era la simulación, el aparentar ‘soy independiente, soy de la sociedad civil, yo no tengo partido, yo soy objetivo, soy profesional, puro choro mareador”.

