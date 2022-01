AMLO acusa "invasión a su poca intimidad" tras fotos donde sale de Palacio Nacional, es por indicación médica, afirma

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República mexicana, señala que ha sentido como "invasión a su poca intimidad" las fotos y videos donde es captado saliendo de Palacio Nacional, en ocasiones vestido con uniforme de beisbol.

El mandatario afirma que sale de Palacio Nacional a caminar 20 o 30 minutos con el fin de fortalecer su salud, ya que es una recomendación médica que le dieron.

Ayer fui a caminar porque me recomendaron los médicos, y ahí van a tomarme fotos y llevan cámaras, toda una invasión a mi poca, escasa, intimidad.

“Desde que empecé a ir, porque los médicos me recobraron que camine 20 o 30 minutos para que me vaya fortaleciendo, allá en el campo donde voy. Se subieron a un edificio, a un banco, y desde allá me estaban tomando (fotos) y era con teléfonos convencionales”.

AMLO siente que "invaden su poca privacidad"

El mandatario dijo que hay que aguantar y respetar el trabajo de los medios de comunicación, “pero sí se pasan”.

“Si fuese un reportaje sobre la recuperación de salud o si están viendo cómo voy avanzando para salir adelante, no, es la imagen que estoy arrastrando los pies, chocheando. Ya los médicos dijeron que estoy al 100%”.

El viernes pasado, el mandatario se sometió a un cateterismo cardiaco, en el Hospital Central Militar, donde sus médicos dijeron que estaba bien de salud, sin daños en arterias ni en su corazón por sus antecedentes de infarto en 2013.