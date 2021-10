Mañanera de AMLO: Hoy revelarán testimonios de militares en caso Ayotzinapa, López Obrador comparte la carta a Israel pidiendo extraditar a Tomás Zerón

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de hoy se darán a conocer los testimonios de los militares que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha entregado por motivo de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El mandatario se refirió a los testimonios testados que existen actualmente en el expediente.

Yo dije que íbamos a entregar los documentos que han estado pues poniendo a disposición de la investigación la Secretaría de la Defensa, no los anteriores, que se confundió que los entregaron testados antes. Vamos a buscar los originales para entregarlos bien, pero los que tenemos ahora; hoy mismo los va a dar a conocer Alejandro (Encinas Rodríguez)”, dijo.

AMLO dijo no tener relaciones de complicidad con nadie

López Obrador afirmó que su gobierno no será rehén de nadie, porque no establece relaciones de complicidad con nadie.



“Yo llegué a la Presidencia con el apoyo del pueblo, no tenemos nada que ocultar. Nuestros adversarios, los que están molestos ahora porque vivían colmados de atenciones, quisieran someternos, tenernos agarrados, chantajearnos, exhibirnos, nada más que no lo van a lograr porque tenemos un escudo protector que es nuestra autoridad moral”, precisó.

Pide a Israel extraditar a Tomás Zerón

El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas leyó la carta que envió López Obrador al Primer Ministro de Israel Naftali Bennett para pedirle la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con Enrique Peña Nieto.

Tomás de Lucio es uno de los ex funcionarios acusados de tortura en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

La misiva fue enviada el pasado 23 de septiembre y ayer el gobierno israelí confirmó su recepción.

AMLO informa a ministro israelí del caso

“Sabemos de su sensibilidad y solidaridad para un caso como el que nos ocupa”, le dice.

En la carta se le explica al Primer Ministro que Tomás Zerón de Lucio huyó hacia Israel desde el 13 de agosto de 2019, luego de ser acusado de cometer actos de tortura desde los más altos niveles de la esfera federal.