Embajador de Israel en México niega que autoridades de su país retrasen extradición de Tomás Zerón

CIUDAD DE MÉXICO.-El embajador de Israel en México, Zvi Tal, aclaró esta tarde que las declaraciones realizadas por el portal The New York Times en su artículo "Tomás Zerón, buscado por la justicia de México, se refugia en Israel" no tienen base alguna, puesto que las fuentes citadas "no tienen ningún involucramiento o autoridad en dichos asuntos".

A través de redes sociales, el embajador aseguró que Israel no involucra consideraciones políticas al lidiar con peticiones de extradición.

Puedo confirmar que las autoridades israelíes han estado en contacto con sus contrapartes mexicanas y han hecho claro el nivel de evidencia y requerimientos de acuerdo a la ley israelí" dijo.

Asimismo, aseveró que el objeto del diálogo entre autoridades competentes israelíes y mexicanas "es asegurar que la petición de extradición sea debidamente ingresada y considerada" y negó que exista algún retraso en dicho asunto por parte de lado israelí.

¿Qué dice el artículo de NYT?

En su artículo publicado el 15 de julio de 2021, NYT informó que Tomás Zerón se encuentra refugiado en Israel y el caso de extradición en su contra "se encuentra enredado en un forcejeo diplomático a causa del tratamiento que Israel da a los palestinos".

Tomás Zerón De Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los tres delitos derivado de irregularidades observadas en su actuar durante las investigaciones realizadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Zerón fue considerado un actor clave en la importación de productos cibernéticos sofisticados durante años. Según informes de Amitai Ziv en TheMarker y la revista mexicana Proceso, como parte del Proyecto Cartel de Forbidden Stories, Zerón tenía vínculos con intermediarios israelíes que vendían Pegasus y otros productos cibernéticos a varias agencias en México.