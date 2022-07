Mañanera de AMLO: Gertz Manero no ha cometido delitos graves, por eso no se ha solicitado su remoción: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El fiscal Alejando Gertz Manero no ha cometido delitos graves y por ello no ha solicitado su remoción, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario precisó que como Presidente de la República podría solicitar la remoción del Fiscal, pero hasta el momento no lo considera necesario.

En el caso de la Fiscalía para la remoción del Fiscal lo puede solicitar el Presidente si considera que el Fiscal ha cometido delitos graves…nada más que yo considero que el Fiscal no ha cometido delitos graves”, dijo.

Fiscal no ha cometido delitos graves: AMLO

López Obrador fue cuestionado sobre su apoyo a Gertz Manero y porqué es “intocable”.

“Se puede denunciar y somos libres pero tenemos que probar, no es denunciar por denunciar. Entonces hasta lo que yo tengo conocimiento, y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el Fiscal no ha cometido delitos graves, por eso yo no he solicitado la remoción del Fiscal, así de claro”, indicó.

El Presidente aclaró que todos los servidores públicos pueden ser enjuiciados; entre ellos el Presidente de la República.

“Todos los servidores públicos tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes, si se comenten delitos graves los servidores públicos podemos ser enjuiciados”, afirmó.